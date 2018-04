Juventus, Pogba a Messi: "Vorrei giocare con te"

15 gennaio 2016

Ora che il Real Madrid, per forza di cose (vedi blocco del mercato) si è quasi certamente tirato indietro nella corsa a Paul Pogba , la stampa di Barcellona parte alla carica. Il centrocampista francese avrebbe confidato a Messi: "Mi piacerebbe giocare con te" durante la cerimonia del Pallone d'Oro di qualche giorno fa. Vista la volontà del giocatore, i blaugrana puntano allo sconto : 80 milioni invece di 100 .

Secondo "Mundo Deportivo", Pogba ha ammirato il Barça nella scorsa finale di Champions e ha un solo desiderio: raggiungere la Pulce in Spagna, snobbando le sirene inglesi (Manchester United) e francesi (Psg). Ariedo Braida, ds degli spagnoli, è costantemente informato sulla situazione del 10 juventino anche grazie agli eccellenti rapporti con Marotta e non è un mistero che Raiola lavori per un trasferimento futuro di altissimo profilo.

L'unico problema sarebbe quello dell'ingaggio. Pogba arriverebbe a Barcellona con uno stipendio alto, sarebbe il terzo giocatore più pagato dopo Messi e Neymar, così alto che la "classe media" catalana (vedi Rakitic o Suarez, per esempio) pretenderebbe un adeguamento. Ma alla fine, l'ultima parola ce l'avrà Luis Enrique: se vorrà Pogba, dopo gli Europei il Barça farà di tutto per regalarglielo.