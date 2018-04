Juventus: nel menù con il Psg c'è anche Pastore

7 aprile 2016

Il sogno della Juventus rimane Cavani , in rotta con il Psg . Per lui sono pronti 43 milioni di euro. Sarebbe il giocatore che farebbe fare ai bianconeri un altro salto di qualità. Ma c'è un altro giocatore del Psg nel mirino: è ritornato di moda Pastore e al Parco dei Principi c'era Fabio Paratici , ds della Juve, e ha visionato proprio l'argentino, che in Italia ha giocato nel Palermo e che i francesi avevano pagato 43 milioni di euro.

Non sarà facile arrivare a Pastore, ma Massimiliano Allegri vorrebbe in rosa un trequartista puro. Questo per avere la possibilità di affidarsi anche al 4-3-1-2, oltre a tutti i sistemi di gioco con i quali gioca. La Juventus è una squadra molto forte, capace di cambiare a partita in corso. E avere Pastore significherebbe avere un'arma in più. E il tecnico livornese ha in testa quel sogno chiamato Champions. Lo scrive Tuttosport.