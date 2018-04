Juventus, Marotta insiste per Moutinho

31 gennaio 2016

La Juventus non molla Moutinho e Bernardo Silva per il mercato di giugno. Secondo quanto si legge su Tuttosport, Beppe Marotta, mercoledì scorso, ha incontrato il vicepresidente del Monaco per parlare del centrocampista e del trequartista. Ma attenzione ai giovani: si seguono con attenzione Lapadula, Raicevic e Ganz. Inoltre, è stato bloccato Matheus Pereira, centrocampista classe 1998, del Corinthians.