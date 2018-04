Juventus in pressing su Cavani e Mkhitaryan

11 aprile 2016

C'è una stagione da chiudere alla grande, ma c'è anche da programmare la prossima. In casa Juve, dopo essersi mossi per alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano (Mandragora e Sensi nella finestra di gennaio, Berardi, Lapadula e Ganz le settimane successive), è ora di stringere per regalare ad Allegri un paio di campioni per limare ulteriormente il gap in campo internazionale. E per quanto messo in mostro contro il Bayern Monaco, possono davvero bastare due pedine messe al posto giusto per dare l'assalto alla Champions League.



I nomi caldi sono sempre quelli di Edinson Cavani e Henrikh Mkhitaryan. Il Chelsea di Conte si sarebbe defilato nella corsa all'attaccante uruguayano (Diego Costa potrebbe rimanere e piace di più Lukaku) e di conseguenza i bianconeri si sono avvicinati. La destinazione è gradita, l'ex Napoli non ne può più di Blanc e rimane solo il nodo ingaggio (9,5 milioni a stagione) ad ostacolare l'operazione. Per quanto riguarda il fantasista armeno gestito da Raiola, la palla è in mano al Borussia Dortmund. I tedeschi stanno provando a rinnovare l'accordo in scadenza nel 2017 e solo davanti a un rifiuto del giocatore, allora sono pronti a imbastire trattative. Anche in questo caso Vinovo è destinazione gradita e una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro renderebbe meno amaro al Borussia il divorzio con Mkhitaryan. Giovedì in occasione del match di Anfield contro il Liverpool, Paratici potrebbe piazzare il blitz per porre le basi all'operazione.