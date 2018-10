Juventus, Grimaldo per sostituire Alex Sandro

20/10/2018

Arrivano conferme anche dal Portogallo: la Juve fa sul serio per Grimaldo. Il quotidiano lusitano Record, infatti, riporta in prima pagina l'inizio della trattativa tra i bianconeri e il terzino sinistro spagnolo del Benfica: "Si sono già parlati". La decisione di puntare forte sul classe 1995 è dovuta alle difficoltà incontrate per il rinnovo di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza 2020, ma non c'è un accordo per il prolungamento e ha molto mercato. La sua partenza a giugno è stata messa in preventivo da Paratici e soci per non perderlo a parametro zero. E la Juve ha già individuato il sostituto puntando tutto su Grimaldo che ormai è definitivamente esploso. Affare da circa 30 milioni di euro, questo il prezzo fissato dai portoghesi.