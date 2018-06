JUVENTUS: GOLOVIN VICINO, I DETTAGLI

13/06/2018

Non solo un'ipotesi di mercato, la Juventus fa sul serio per Aleksandr Golovin. Ad annunciarlo è stato l'ad bianconero Beppe Marotta, uscito allo scoperto per accelerare la trattativa con il CSKA prima dell'inizio dei Mondiali. Il club russo chiede 25 milioni, la Juventus tratta sulla base di 18 milioni più bonus. L'affare può chiudersi nei prossimi giorni, il timore dei bianconeri è che l'esperienza Mondiale del 22enne possa far alzare il valore del cartellino e aumentare le pretendenti.