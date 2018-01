Juventus, Emre Can non arriva a gennaio: il Liverpool lo blocca

4 gennaio 2018

Il matrimonio tra Juventus e il centrocampista del Liverpool Emre Can si farà, ma non subito come vorrebbe Allegri. Il numero 23 dei Reds, tedesco di origini turche, si libererà a parametro zero a giugno e con tutta probabilità vestirà il bianconero nella prossima stagione, ma il Liverpool non lo libererà nella finestra di mercato invernale nemmeno con un indennizzo. Intanto Marko Pjaca è atteso dallo Schalke 04 per le visite mediche.

La Juventus da settimane sta provando a convincere il Liverpool a far partire Emre Can con qualche mese di anticipo sulla naturale scadenza del contratto e dopo l'ultima partita prima della sosta, nelle due settimane a campionato fermo, nuovi tentativi verranno fatti. La proposta è di acquistare il giocatore per circa 5 milioni di euro anziché prelevarlo a giugno a costo zero, ma a quanto trapela da Anfield, Klopp non ha alcuna intenzione di rinunciare al centrocampista da qui a fine stagione. Anzi, secondo i media tedeschi la società inglese prima di rassegnarsi a perdere il giocatore proverà ad offrirgli un nuovo accordo in extremis che possa spiazzare un matrimonio ormai annunciato con la Juventus.



Allegri, che in conferenza stampa prima del derby di Coppa Italia contro il Torino ha dichiarato di non aspettarsi cambiamenti in entrata dal mercato, sembra aver declinato l'opportunità di trattare con l'Atalanta per Cristante e ha lasciato all'uscita di Pjaca in direzione Bundesliga l'unica porta aperta. L'attaccante croato ha trovato l'accordo con lo Schalke 04 per un prestito secco oneroso con lo stipendio pagato dai tedeschi ed è atteso a Gelsenkirchen per le visite mediche di rito.