Juventus, Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino

29/07/2018

Eccolo, è arrivato Cristiano Ronaldo. All'aeroporto di Caselle, mobilitazione generale per l'atterraggio dell'aereo (personale) di CR7. Il suo sbarco previsto per le 18,30 è stato spostato un'ora più tardi e alle 19,25 è arrivato. E il suo secondo approdo nel giro di due settimane, ma stavolta è per restare a Torino e iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Alla Continassa CR7 lavorerà per farsi trovare pronto da Max Allegri. Lo farà agli ordini di Aldo Dolcetti (ex tecnico della Primavera del Milan), uomo fidatissimo del tecnico bianconero.