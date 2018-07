Juventus, c'è il piano per Milinkovic: Cuadrado o Mandzukic per Simone Inzaghi

12/07/2018 di SALVATORE RIGGIO

L'arrivo di Cristiano Ronaldo non frena le ambizioni della Juventus. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una rosa da sogno per la conquista della Champions League , trofeo che manca nella bacheca bianconera dal 1996. Con l'acquisto del fuoriclasse portoghese la Juventus ha alzato - e di tanto - l'asticella, colmando il gap con i top club europei. Adesso il prossimo obiettivo resta Milinkovic-Savic . Sul centrocampista c'è anche il Real Madrid , ma Claudio Lotito non abbassa le sue pretese: per il serbo vuole 140-150 milioni di euro.

IL PIANO

La Juventus è al lavoro per convincere il vulcanico presidente dei biancocelesti. Marotta e Paratici hanno un piano per strappare il giocatore alla concorrenza. In primis, proporre un pagamento rateizzato in due stagioni, così come era stato fatto nel 2016 per Higuain con il Napoli e come è stato fatto in questa sessione di mercato per Cristiano Ronaldo con il Real Madrid. Ma la strategia bianconera non finisce qui: per abbassare il costo del cartellino, sarebbero pronti a dare alla Lazio uno tra Cuadrado e Mandzukic. Il colombiano piace tantissimo a Simone Inzaghi ed è più funzionale al gioco dei biancocelesti. Tra l'altro, alla Lazio serve proprio un esterno dopo gli addii di Felipe Anderson e Nani. Il croato, da parte sua, potrebbe chiedere di essere ceduto dopo la finale di Coppa del Mondo di domenica. L'attaccante vuole tornare a fare l'attaccante, il punto di riferimento offensivo. Cosa che difficilmente potrà fare alla Juve. Anche se, va detto, Allegri non vorrebbe privarsi di lui, ma dovrebbe accettare la volontà di Mandzukic. Entrambi guadagnano 3,5 milioni di euro netti a stagione.