Juventus attenta: c'è anche il Bayern Monaco su Dybala

9 febbraio 2016

In Spagna sono sicuri: c'è anche il Bayern Monaco su Dybala . Lo riporta Sport.es, che non parla soltanto dell'interesse del Barcellona per l'attaccante della Juventus. Anzi, parla proprio di una minaccia di mercato per i catalani. Dybala è il sogno di Ancelotti , che lo ha scelto per sostituire Lewandowski , destinato al Real Madrid . Per il talento della Juventus sono pronti 60 milioni. Dybala è stato pagato al Palermo 40 milioni: 32 più 8 di bonus.

Non c'è pace per la Juventus, quando c'è da parlare di Dybala, il grande protagonista della rimonta bianconera. L'attaccante argentino ha firmato 13 gol in campionato su 23 partite e si è preso sulle spalle la squadra di Allegri, arrivata a 14 vittorie di fila, a due punti dal Napoli. Oltre al Bayern Monaco, che sogna di portarlo in Baviera così come ha già fatto in estate con Coman e Vidal, alla finestra rimane sempre il Barcellona. Così se Morata rischia di finire al Real Madrid, che può esercitare il diritto di recompra versando 35 milioni di euro nelle casse bianconere, e Pogba rischia di dire addio, adesso per i tifosi juventini c'è il timore che a salutare sia proprio Dybala per 60 milioni di euro.