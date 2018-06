Juventus, attenta al Real: salgono le quotazioni di Allegri per il dopo Zizou

2 giugno 2018

Dal sogno alla Real...tà . Massimiliano Allegri tenta il Real Madrid per il dopo Zidane . Il tecnico bianconero, secondo Florentino Perez , ha tutte le qualità per sedersi sulla panchina dei Blancos , la più prestigiosa del mondo. E' una nostra anticipazione del 31 maggio , subito dopo le dimissioni di Zizou, e oggi lo ribadisce As, molto vicino a quanto accade alle Merengues. Allegri ha già ribadito, con un summit in sede ( 21 maggio ), di voler restare alla Juve, ma il Real cambia le carte in tavola. E come dargli torto.

Subito dopo l'addio di Zidane, due stagioni e mezzo e tre Champions di fila sulla panchina del Real, in esclusiva avevamo dato notizia dell'interesse del club spagnolo per Allegri, che con Beppe Marotta e Fabio Paratici sta delinando il futuro della Juventus e pianificando le strategie di mercato. Ma a Vinovo c'è un precedente: anche Antonio Conte nel luglio 2014 aveva dato improvvisamente l'addio dopo un summit in sede con la dirigenza.



Tra Allegri e la Juve il rapporto è ottimo. In caso di chiamata del Real Madrid, il tecnico livornese, però, vacillerebbe e Andrea Agnelli potrebbe anche liberarlo. La panchina dei Blancos è il sogno di tutti. Poi, stuzzica sempre l'idea di un clamoroso scambio con Zidane, uno che l'ambiente Juve lo conosce a memoria avendoci giocato dal 1996 al 2001. Forse per questa ipotesi è ancora troppo presto parlarne, ma va ribadita la notizia più importante: il Real pensa ad Allegri e Allegri è tentato dal Real. Poi, tutto può succedere.



Certo, Perez ha delle alternative al tecnico bianconero. Normale, il momento è delicato. Le dimissioni di Zidane sono arrivate all'improvviso, dopo l'ennesimo trionfo in Champions e le minacce di addio di Bale (il gallese vuole giocare di più) e Cristiano Ronaldo (vuole un super ingaggio di oltre 40 milioni di euro). Joachim Löw si è chiamato fuori; Mauricio Pochettino del Tottenham resta in lizza, così come Arsene Wenger, che ha lasciato l'Arsenal dopo due decenni. La soluzione interna è quella di Guti e Solari. Ma la tentazione più grande di tutti resta Allegri, capace di spaventare il Santiago Bernabeu nella semifinale di ritorno. E non è poco.