Juventus, Allegri in sede: si parla di rinnovo e mercato Vertice tra il tecnico e Marotta, Paratici e Nedved: potrebbe arrivare la fumata bianca sul prolungamento fino al 2021

21 maggio 2018

La Juventus pensa già al futuro, dopo il settimo scudetto di fila e la quarta Coppa Italia consecutiva. Stamattina potrebbe nascere la squadra del futuro: in sede c'è un vertice tra Massimiliano Allegri, l'ad Beppe Marotta, il ds Fabio Paratici e il vicepresidente Pavel Nedeved. Diversi i temi sul tavolo. In primis, il rinnovo del contratto dell'allenatore livornese che ha dichiarato di voler restare. Il prolungamento sarebbe fino al 2021 e l'incontro in questione potrebbe anche concludersi con la fumata bianca.

In secondo luogo, si parlerà di mercato dopo gli addii di Buffon e Asamoah e quelli probabili di Mandzukic, Lichtsteiner e Marchisio. In entrata ci sono già Emre Can, che firmerà dopo la finale di Champions (a Kiev, il 26 maggio) e Pjaca, di ritorno dal prestito allo Schalke.

RINNOVO IN ARRIVO PER CHIELLINI Intanto la società lavora anche sul fronte rinnovi a partire da Giorgio Chiellini, già scelto come prossimo capitano. Al centrale bianconero verrà offerto un prolungamento fino al 2020. Rinnovo, anche se di un solo anno, anche per Andrea Barzagli, 37 anni compiuti, che Allegri ha chiesto di tenere per la sua importanza all'interno dello spogliatoio.

