Juventus, all-in su Cavani per il dopo Morata

27 marzo 2016

Non ci sarà la rivoluzione della passata stagione, quando se ne andarono big del calibro di Tevez, Pirlo e Vidal, ma ci saranno movimenti importanti con il solito obiettivo di migliorare la rosa per dare l'assalto alla Champions League. La doppia sfida contro il Bayern ha dato nuova consapevolezza all'ambiente bianconero, la distanza con le big d'Europa non è poi così ampia. E con uno come Edinson Cavani a far coppia con Dybala il gap si può ulteriormente ridurre.



L'ex attaccante del Napoli è in rotta con Blanc e con il Psg, offuscato dall'invadente ombra di Zlatan Ibrahimovic. Giocare in fascia non gli piace e lo ha detto al tecnico, che lo ha così spedito in panchina a vantaggio di Lucas. I rapporti sono ai minimi termini e nemmeno l'annunciato addio dello svedese a fine stagione riuscirà a ricomporre la frattura. Allegri ha per lui pronto quel ruolo da prima punta che gli calza a pennello e che a Parigi gli negano.



Cavani è un vecchio pallino di Marottta, rimasto in costante contatto con l'entourage del giocatore. Il fratello-agente ha già strizzato l'occhiolino ai bianconeri ("che coppia con Dybala"), chiaro segnale di un certo gradimento. Una trattativa, comunque, complessa, perché ci sono degli scogli da superare: l'ingaggio da 9,5 milioni di euro è fuori portata per la Juve, quindi il Matador dovrebbe ridurselo un po' e accettare non pochi bonus legati a rendimento e gol. Poi il discorso cartellino: vista la concorrenza di mezza Premier, ci vogliono almeno 50 milioni. Dove trovarli? 35 dalla cessione di Morata al Real, altri 15 da quella di Zaza magari al Chelsea di Conte.



Ma Cavani non sarà l'unico big ad arrivare. In estate ci sarà l'assalto al tanto agognato trequartista (Isco, Oscar o Goetze i nomi più gettonati), che sancirà il passaggio a un 4-3-1-2 molto più europeo. La verà impresa per Marotta sarà quella di trattenere per un altro anno Paul Pogba, sempre più corteggiato dalle big d'Europa. E se davvero arrivasse l'offerta da 100 milioni, dire di no sarebbe davvero difficile con i tempi che corrono.