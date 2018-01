Juventus, Agnelli sogna Zidane in panchina

12 gennaio 2018

Una Liga, due Champions League e altrettante Supercoppa Uefa e Mondiali per Club oltre alla Supercoppa di Spagna. La carriera da allenatore di Zidane è iniziata con un percorso pressoché perfetto che ha spazzato via sul campo tutti i dubbi della vigilia. Ma l'idillio col Real Madrid non sarà infinito e parlando di Zizou l'accostamento alla Juventus è d'obbligo. Agnelli ci pensa, lo sogna come allenatore bianconero - come riporta il Corriere della Sera - e dopo i primi rumours sull'eredità del francese al Bernabeu, con Loew tra i candidati principali, l'opportunità di un contatto a fine stagione potrebbe ingolosire la dirigenza juventina.



Per ora è un sogno proibito, ma sia la Juventus che Zidane sanno che il matrimonio un giorno si farà. "C'è un feeling speciale con la Juve, un giorno potrò tornare a Torino in panchina" disse Zizou nel 2016 poche ore dopo aver vinto la prima Champions contro l'Atletico Madrid. I tempi ora potrebbero accorciarsi stando alle parole delle ultime ore: "Qui sono uno dei tanti, sono di passaggio. Il contratto fino al 2020 ce l'ho, ma non significa nulla". Il post Allegri in bianconero sembra già delineato, ma la concorrenza non manca.