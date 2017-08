Juve, ultime visite per Matuidi: attesa la firma

17 agosto 2017

Prima lo sbarco a Torino con la parte iniziale delle visite mediche, poi una seconda giornata aperta da ulteriori test fisici al JMedical. E adesso per Blaise Matuidi si attende solo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale del suo ingaggio. Niente festa a Villar Perosa, però, per il centrocampista proveniente dal Psg, visto che bisognava rispettare i tempi tecnici della chiusura della Borsa. Ci sarà tempo e modo, comunque, per dargli il benvenuto.