Juve, ufficiale: Lemina ceduto al Southampton

8 agosto 2017

IL SALUTO DELLA JUVE

"Bianconero dal 2015, prima in prestito dal Marsiglia e poi riscattato nel 2016, Mario è stato un giocatore importante per la Juve, cui non ha mai fatto mancare il suo apporto di qualità, impegno e quantità. Primo giocatore del Gabon a vestire la maglia bianconera, Lemina ha onorato sempre al massimo l’impegno, vincendo due Scudetti e due Coppe Italia, competizione nella quale ha disputato entrambe le finali all’Olimpico di Roma. Mario ha segnato tre gol in maglia bianconera, l’ultimo dei quali ancora allo Stadio Olimpico, contro la Roma, una settimana prima di laurearsi Campione d’Italia 2016/17 e, curiosamente, è andato sempre in rete in trasferta (Napoli e Atalanta le altre marcature), anche se l’autorete di Cippitelli, in Juve-Cagliari lo scorso settembre, è stata propiziata da lui, in un match nel quale risultò tra i migliori in campo. Più in generale, Mario ha disputato 2122 minuti in 42 presenze bianconere, vincendo 28 partite, pareggiandone 7: per 31 volte è andato al tiro, creando 16 occasioni, fornendo un assist, vincendo 157 duelli, 52 contrasti ed effettuando 1084 passaggi riusciti. Numeri per i quali non possiamo che ringraziare Mario, facendogli i nostri migliori auguri per la sua carriera futura".