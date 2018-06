Juve, ufficiale Emre Can: contratto fino al 2022

21/06/2018

L'avventura bianconera di Emre Can è iniziata ufficialmente. L'ormai ex Liverpool ha sostenuto le visite mediche al J-Medical , dove lo attendeva un gruppo di tifosi, prima di mettere nero su bianco e diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Emre Can, a lungo inseguito da Marotta e Paratici e arrivato a parametro zero, ha firmato un contratto fino al 2022 a 5 milioni di euro più bonus a stagione. Vestirà la maglia numero 23.

"UNO DEI GIORNI PIU' BELLI DELLA MIA VITA"

Prima parole da bianconero per Emre Can: "Questo è un giorno fantastico per me, uno dei più belli della mia vita. Sono molto felice di essere qui e ovviamente si percepisce subito la grandezza di questo club. Sono appena stato al JMedical, una struttura grandissima, così come lo è la sede della società". Perché la Juve? "Perché è un grandissimo club. Seguo la squadra sIn da quando ero piccolo, la Juventus è abituata a vincere titoli e questo è quello che voglio fare anch'io". Poi un aneddoto: "Il mio vecchio allenatore. Quando ero piccolo, avrò avuto sei anni, il mio allenatore mi disse che un giorno avrei giocato nella Juventus e oggi sono qui.Non lo dimenticherò mai e sono veramente felice di essere qui e spero che insieme potremo divertirci e vincere molti trofei". Cosa ti ha detto Khedira? "Mi ha detto che è un grandissimo club e che sarei stato un giocatore da Juventus. Allegri? Tutti sanno che vince praticamente in ogni competizione, è veramente un grande allenatore. Ci ho parlato ed è stato positivo, non vedo l'ora di iniziare. Negli ultimi anni il campionato italiano è di nuovo in crescita e ci sono tante squadre. Il nostro obiettivo è quello di vincere lo scudetto, anche se non sarà facile". Infine, il motivo della maglia numero 23: "Lo avevo chiesto dall'inizio al mio agente, è un numero fortunato, mi piace, ed è stato portato da molte leggende".