Juve, ufficiale: Dybala ha rinnovato fino al 2022

13 aprile 2017

A 48 ore dalla grande impresa contro il Barcellona, in casa Juve arriva il tanto sospirato annuncio del rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2022 di Paulo Dybala . L'ufficialità è stata data dal club bianconero. "Insieme ancora a lungo, con questa maglia" ha twittato felice la Joya. La notizia fa contento non solo il popolo bianconero, ma anche il Palermo, visto che è scattato il premio di rendimento e al rosanero andranno 8 milioni di euro.

Con il nuovo accordo, la Joya andrà a guadagnare 7 milioni di euro netti a stagione bonus compresi, praticamente quasi come l'altra stella bianconera Gonzalo Higuain. Nel nuovo contratto non sono previste clausole rescissorie di alcun tipo, nemmeno per l'estero: chi vorrà provare a strappare l'argentino alla Juve, quindi, dovrà vedersela direttamente con il club bianconero.



Il rinnovo del contratto fa felice anche il Palermo, club che lo ha ceduto alla Juve nell'estate 2015. Il club siciliano, infatti, ha maturato il bonus rendimento di 8 milioni di euro pagabili in quattro esercizi a partire dalla stagione 2018-2019.