Juve, ufficiale Bentancur: ha firmato fino al 2022

21 aprile 2017

La Juve sul proprio sito presenta in maniera dettagliata le caratteristiche del giocatore, nato il 25 giugno 1997 a Nueva Helvecia, in Uruguay. Bentancur è cresciuto nelle giovanili del Peñarol, prima di trasferirsi, appena quattordicenne, in Argentina al Boca Juniors. Centrocampista che sa usare entrambi i piedi, "Lolo" - come è soprannominato - ha esordito ad aprile 2015, neppure diciottenne, nella prima squadra del Boca, collezionando alla sua prima stagione ben 18 presenze in Primera División, sei nella Copa Argentina e una in Copa Libertadores.



Con gli Xeneises, nella sua prima stagione tra i professionisti, vincerà l'abbinata Campionato-Copa Argentina, mettendo insieme altri 19 gettoni nella stagione successiva, la 2015/2016, e segnando la sua prima rete in gare ufficiali, il 21 febbraio 2016 in Primera contro i Newell's Old Boys.



Nella stagione 2016/17, Bentancur ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Boca Juniors ma soprattutto ha ottenuto la convocazione nella propria Nazionale Under 20, conquistando da protagonista con la Celeste il titolo sudamericano di categoria, con otto presenze da titolare e un gol segnato alla Bolivia. 184 cm di altezza e grande fisicità, Rodrigo Bentancur si è dimostrato, in questi suoi primi anni di carriera, abile a destreggiarsi in svariati ruoli a centrocampo, giocando sia da mediano davanti alla difesa, sia da mezzala, sia da vero e proprio trequartista. Abile nell'impostare l'azione e nell'inserimento, è la visione di gioco, oltre a due piedi raffinati, il suo grande punto di forza.