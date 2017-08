Juve, tegola Marchisio: André Gomes torna di moda

26 agosto 2017

A Vinovo lo stop di Marchisio ha agitato le acque. Al momento i tempi di recupero sono ancora un'incognita e per evitare brutte sorprese i dirigenti bianconeri hanno deciso di intervenire ancora sul mercato. L'idea è quella di un colpo a "noleggio", in attesa poi di verificare le condizioni del Principino e di accogliere Emre Can la prossima stagione.



Rinforzare il centrocampo della Juve con un prestito però non è cosa semplice. I nomi sulla lista di Marotta sono sempre gli stessi, con Adnré Gomes in pole. In un vertice al Le Meridien Beach Plaza hotel la Juve ha chiesto per un anno il giocatore ai blaugrana e attende una risposta, nel frattempo si continuano a seguire anche le piste che portano a Sanches e Strootman. Ancelotti ha "scaricato" il portoghese, dichiarando che la sua cessione non sarebbe un problema, ma sembra difficile che il Bayern lo lasci partire in prestito. Discorso diverso invece per Strootman, che resta il grande sogno di Marotta. I bianconeri stanno lavorando a fari spenti da un mese per arrivare all'olandese, ma l'operazione è molto complicata e se dovesse andare in porto sarà un colpo last minute. Quattro nomi per un posto.