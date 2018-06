Juve, solo soldi: Cancelo si (ri)avvicina. Anche Boateng ipotesi forte

15/06/2018

Continua forte il pressing della Juventus per João Cancelo. L'incontro con il Valencia non ha portato alla chiusura della trattativa, anche perché il club spagnolo non scende dalla quotazione di 40 milioni, solo cash. I bianconeri si sono avvicinati alla richiesta e stanno trattando anche diverse cessioni: Everton e West Ham sono su Sturaro (valutato 15 milioni), l’Eintracht Francoforte vuole Cerri (12 milioni), mentre il Genoa vorrebbe riavere Mandragora.

La notizia delle ultime ore sul fronte Cancelo, comunque, è il riavvicinamento tra Juventus e Valencia dopo l'incontro a Milano tra l’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici con i dirigenti del Valencia, il direttore generale Mateo Alemany e il direttore sportivo Pablo Longoria. L'accordo non è stato trovato, ma le parti si sono riavvicinate dopo un momentaneo stallo. Il Valencia, d'altronde, ha sempre la necessità di incassare 40 milioni entro il 30 giugno.



Intanto, con Benatia in bilico e con Rugani richiesto dal Chelsea, la Juve è molto attenta alle opportunità di mercato che si apriranno in difesa. Jérôme Boateng ha chiesto la cessione al Bayern Monaco, è già stato contatto dalla dirigenza bianconera e gradirebbe il trasferimento a Torino. Karl-Heinz Rummenigge, però, ha avvertito la Juve: "Non sono fuori dal mondo, anche il suo agente ha detto che vuole partire. Se arriva un club e dice che vuole Boateng, ce ne occupiamo, ma serve una cifra importante per farlo partire". La Juve, che con il Bayern in questi anni ha chiuso diversi affari (Coman, Vidal, Benatia e Douglas Costa) è ottimista: vuole regalae il campione del mondo ad Allegri per affiancarlo a Chiellini con Caldara e Barzagli alternative di lusso.