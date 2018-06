Juve, senti Higuain: "Sto bene a Torino, ma la Premier mi piace"

6 giugno 2018

Higuan soffia sul fuoco del mercato. Dopo le indiscrezioni su un possibile passaggio all'Inter nell'ambito di un clamoroso trasferimento di Icardi in bianconero, il Pipita apre la porta a un nuovo scenario. " Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus , mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League ", ha dichiarato l'attaccante argentino a Espn durante il ritiro in Nazionale.

Poche parole, ma pesanti. Giusto per chiarire il concetto e lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti. Higuain sta bene a Torino, ma non esclude altre ipotesi. Soprattutto se l'offerta dovesse arrivare dall'Inghilterra, campionato che attira molto il bomber bianconero. Al momento non c'è nulla di concreto all'orizzonte, ma le dichiarazioni del Pipita sulla Premier non sembrano casuali. Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto il Chelsea, ma il club è ancora alle prese con l'addio a Conte e la scelta del nuovo tecnico. Se ai Blues dovesse arrivare Sarri, vista la stima reciproca, per Higuain le chance di sbarcare in Inghilterra aumenterebbero. E allora il sogno di giocare in Premier potrebbe avverarsi.