Juve scatenata sui giovani: è fatta per Mandragora

15 gennaio 2016

In attesa del grande colpo, in casa Juve si guarda soprattutto al futuro. Scottati dal caso Verratti, i bianconeri da qualche anno stanno pianificando un'attenta strategia di mercato rivolta soprattutto ai giovani. Dopo aver perfezionato col Sassuolo la prelazione per Sensi , Marotta ha trovato l'intesa con Preziosi per Mandragola, uno dei migliori baby in circolazione. Al Genoa andranno 6 mln subito e altri 6 diluiti in 5 anni .

La Juve, dunque, insiste sulla linea verde per non lasciarsi sfuggire i talenti più promettenti del nostro calcio. Dopo Rugani, Zaza e Berardi, ora è il turno di Mandragora, Sensi (per cui i bianconeri hanno già in tasca un'opzione per il futuro) e altri giovani interessanti. In questo senso la collaborazione col Sassuolo funziona a meraviglia e la strada ormai è segnata per questo genere di operazioni. Per l'ufficialità di Mandragora mancano ancora gli ultimi dettagli, ma ormai è cosa fatta: Marotta ha trovato l'intesa col Genoa, proprietario del cartellino, e il giocatore resterà a Pescara fino alla fine della stagione. Un colpo importante per il futuro. Il 18enne di Secondigliano, infatti, è già un titolarissimo dell'Under 21 di Di Biagio ed è già finito anche nel mirino di Antonio Conte.



E sempre in mezzo al campo, sul fronte giovani, nel mirino della Juve ci sono anche Amadou Diawara, Godfred Donsah ed Erick Pulgar, tutti e tre del Bologna, e il capocannoniere della Serie B, Gianluca Lapadula. Ma non è tutto qui. I dirigenti bianconeri avrebbero infatti individuato già anche l'Alex Sandro del futuro: si tratta di Rogerio dell'Internacional Porto Alegre. Il 18enne brasiliano ormai è a un passo dal Sassuolo con la regia bianconera. Altro che "Vecchia Signora", la Juve è zeppa di giovani talenti. E a giugno dovrebbe ripartire l'assalto per Goetze, classe '92.