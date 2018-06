Juve, riscattato Douglas Costa I bianconeri hanno esercitato il diritto di opzione e hanno acquisito a titolo definitivo il brasiliano per 40 mln

7 giugno 2018

A Douglas Costa è bastato un anno per convincere la Juve (in realtà gli ultimi sei mesi della stagione). I bianconeri hanno infatti riscattato il cartellino del giocatore dal Bayern Monaco, esercitando il diritto di opzione. Una conferma meritatissima, arrivata al termine di un'annata partita in sordina e finita alla grande per il brasiliano. Per Douglas Costa, legato alla Juve fino al 2022, è stato versato un corrispettivo di 40 milioni di euro pagabili in due esercizi.

I numeri alla Juve dell'ex Bayern, del resto, parlano chiaro e la questione riscatto non poteva che finire in questo modo visto quello che il brasiliano ha dimostrato in campo. Douglas è stato il giocatore che ha messo a segno più dribbling di tutti in campionato, 106, e fra i giocatori con almeno 100 dribbling tentati, è quello con la più alta percentuale di riuscita (68%). Dati alla mano, Costa è anche il secondo assistman della Serie A (12). Ben 100, inoltre, i cross partiti dal piede del brasiliano, che è stato protagonista in 60 occasioni da gol create. Roba da top player, per intenderci. Con ben 47 presenze stagionali (secondo solo al Pipita fra i bianconeri) e a cui vanno aggiunti anche quattro gol in campionato e due in Coppa Italia, uno dei quali nella magnifica notte di Roma in cui la Juve ha alzato al cielo il Trofeo.

IL COMUNICATO DELLA JUVE Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022.

