Juve-Rabiot, dalla Spagna: "Trattative avanzate"

24 maggio 2018

Chiuso al Psg da Weigl, Rabiot è rimasto molto scottato dall'esclusione dal Mondiale (tanto da rifiutare lo status di riserva per Russia 2018) e sta cercando nuove soluzioni per giocare con maggiore continuità e far cambiare idea a Deschamps per il futuro. E la Juve in questo senso sarebbe il club perfetto per ritrovare stimoli, allontanarsi dalla Francia e mettersi in mostra in Champions League.



Stando ai media spagnoli, la trattativa con i bianconeri sarebbe già ben avviata e la scadenza del contratto nel 2019 rende tutto più appetibile. Un colpo che Marotta e Paratici hanno fiutato immediatamente e che stanno cercando di mettere a segno in tempi stretti per anticipare tutti gli altri club in coda e rinforzare la mediana bianconera con un elemento di grande qualità e fisicità.