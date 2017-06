Juve, prima offerta di 15 milioni per Matuidi

26 giugno 2017

La Juve è pronta a presentare la prima offerta ufficiale di 15 milioni di euro al Psg per Matuidi. Lo scrive L'Equipe. Via dunque all'offensiva per il centrocampista francese, dopo le difficoltà ad arrivare al primo obiettivo N'Zonzi, che il Siviglia valuta 40 milioni. Matuidi è un vecchio pallino dei bianconeri, che lo avevano già cercato la scorsa estate: Al Khelaifi disse no a 25 milioni. Tra un anno il giocatore sarà libero a costo zero.

Nessuna certezza sul rinnovo ("Il club mi ha fatto una proposta, dovrò pesare i pro e i contro"), nonostante il Psg punti a trattenere il giocatore. Mino Raiola, agente del giocatore, è pronto a scendere in campo. Nella trattativa la Juve potrebbe inserire Cuadrado, giocatore che piace ai francesi. Continua intanto la ricerca del sostituto di Dani Alves. Secondo indiscrezioni rimbalzate dal Portogallo, via Record, e poi dall'Inghilterra, la Juve si starebbe muovendo per provare a portare a Torino Cedric Soares, esterno destro di proprietà del Southampton. Costo dell'operazione circa 17 milioni di euro, una cifra non proprio insignificante per un esterno difensivo di già 26 anni. Resta vivissima la pista che porta a De Sciglio: in settimana, secondo 'Tuttosport' potrebbe esserci il vertice decisivo con la Juve, che vuole 15 milioni di euro. Gli altri nomi caldi sono quelli di Darmian - che Mourinho però non molla - e di Joao Cancelo, esterno portoghese del Valencia.