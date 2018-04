Juve, Pogba: "Lavorare con Guardiola? Possibilità per il futuro"

19 febbraio 2016

Tra qualche giorno di incroceranno allo Stadium in Champions League, ma in futuro potrebbero vedersi tutti i giorni. Loro sono Paul Pogba e Pep Guardiola , prossimi avversari in Juve-Bayern. Dalla Germania arrivano le parole del francese, che strizza l'occhio al prossimo allenatore del Manchester City. "Adesso sono un calciatore della Juventus, ma chiaramente la possibilità di lavorare in futuro con lui potrebbe svilupparsi", ha detto il Polpo.

"Guardiola ha grande esperienza e un'immensa filosofia di gioco. E' un allenatore che ha influenza sulla squadra, tutti i giocatori lo rispettano. Puoi solo ammirarlo e cercare di imparare qualcosa da lui. E' un'icona del calcio, ho sentito che riesce a migliorare ogni calciatore che ha a disposizione", ha aggiunto in un'intervista a Sky Sport Deutschland. Insomma, la Juve non dovrà guardarsi solo dal Barcellona, anche se, come sempre, l'ultima e più pesante parola toccherà al giocatore. E quelle pronunciate adesso non lasciano tranquilli i tifosi bianconeri...

"MA CON IL BAYERN FAREMO DI TUTTO PER PASSARE"

"Contro il Bayern non abbiamo nulla da pardere, faremo di tutto per passare il turno". Così Paul Pogba gioca in anticipo Juventus-Bayern Monaco nel corso di una intervista al sito dell'Uefa. I bianconeri ritrovano i campioni di Germania tre anni dopo averli già affrontati sempre in Champions. "Mi ricordo che ero in panchina, quel Bayern era una squadra davvero molto forte. Era l'anno che poi vinsero la Champions League. Erano una squadra davvero molto ben organizzata con alcuni giocatori micidiali in avanti", ha raccontato Pogba. Il Bayern attuale, anche se pieno di infortunati, non è da meno. "Anche quest'anno sono una grande squadra, con giocatori con grandi qualità individuali e che possono fare la differenza in qualsiasi momento", ha aggiunto il bianconero. "Ma noi siamo la Juventus, un grande club come il Bayern, e daremo tutto. Non siamo i favoriti ma questo potrebbe anche essere un vantaggio per noi", ha aggiunto il centrocampista della Juve. "La gente pensa che perderemo, ma vedremo cosa accadrà. Non siamo i favoriti e non abbiamo nulla da perdere. Naturalmente speriamo di qualificarci", ha concluso Pogba.