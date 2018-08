Juve, Pjanic rinnova: ingaggio da top player, raggiungerà Dybala

16/08/2018

In Spagna, intanto, non si fermano le voci che vogliono i bianconeri sempre vigili su Marcelo. Il fuoriclasse brasiliano del Real è stato protagonista di un grave errore e di una partita sottotono nella Supercoppa Europea persa ieri dal Real Madrid con i cugini dell'Atletico.

Secondo 'As', il brasiliano è "distratto dalle voci di mercato".



Il laterale dei blancos raggiungerebbe volentieri l'amico Cristiano Ronaldo alla Juve, ma i bianconeri hanno appena rispedito al mittente la ricca offerta del Psg per Alex Sandro, segnale che indica come per Marcelo, eventualmente, se ne potrà riparlare la prossima estate. La stagione che sta per iniziare, salvo clamorose sorprese, vedrà l'ex terzino del Porto titolare nella nuova Juve di Cristiano Ronaldo.