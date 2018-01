Juve, Pjaca in prestito allo Schalke 04

3 gennaio 2018

Prima il Torino, poi Cagliari e quindi... la Bundesliga. E' ormai fatta per il passaggio di Marko Pjaca allo Schalke 04 . La Juve e il club tedesco avrebbero trovato l'accordo per il prestito oneroso dell'attaccante sino a fine stagione. Un'operazione da 1,5 milioni di euro ormai in dirittura d'arrivo. Il giocatore dovrebbe trasferirsi in Germania durante la sosta della Serie A. Obiettivo: ritrovare la forma dopo l'infortunio e conquistarsi i Mondiali.

La Juve crede molto in Pjaca e, fin dal suo arrivo a Torino, Allegri ha sempre sottolineato il grande potenziale dell'ex Dinamo Zagabria. Purtroppo, però, la rottura dei legamenti del ginocchio destro in nazionale lo ha tenuto fuori per otto mesi. Dopo alcune partite con la Primavera, i bianconeri hanno capito che avrebbe bisogno di giocare con continuità per ritrovare la forma. Spazio e continuità che oggi la Juve non può garantirgli. Per questo la decisione di darlo in prestito a un club che gli offrirà la possibilità di scendere sempre in campo. Con la speranza di riaverlo a disposizione, pronto per giocarsi un posto da titolare la prossima stagione.