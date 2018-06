Juve, Perin è ufficiale: contratto fino al 2022

8 giugno 2018

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Perin a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022.

Ci sono treni che passano una sola volta nella vita: non potevo rifiutare la Juventus" sono le prime parole da bianconero di Mattia Perin. "C'è tanto entusiasmo, arrivo in punta di piedi - dichiara il portiere nell'intervista pubblicata sul sito della società -. Ho tanto da imparare però e spero di poter dare il mio contributo alla causa quest'anno dando una mano quando serve, mi farò trovare pronto". "C'è stato un forte interesse della società, - prosegue Perin- quando mi hanno contattato attraverso il mio agente ho detto di sì. Mi sento pronto, ho attraversato periodi difficili, infortuni, che mi hanno dato l'equilibrio, mi hanno fatto diventare uomo: arrivo qui nell'età più giusta".

JUVE, FATTA PER EMRE CAN: IL LIVERPOOL ANNUNCIA L'ADDIO

Dopo aver concluso l'affare Perin, la Juve non si ferma ed è pronta a chiudere anche con Emre Can (in scadenza con il Liverpool), con cui ormai è stato raggiunto l'accordo per quanto riguarda il contratto. Il club inglese, attraverso un comunicato, ha annunciato che il giocatore lascerà i Reds e per l'ufficialità con i bianconeri è ormai questione di ore o, al massimo, di giorni. Il centrocampista è atteso a Torino per le visite mediche prima della firma sul contratto.