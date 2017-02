Juve, per il dopo Buffon c'è anche De Gea

10 febbraio 2017

Il primo è del 1978, il secondo del 1990, il terzo addirittura del 1999. Gigi Buffon, David De Gea, Gigio Donnarumma: Juve, Manchester United e Milan. Sullo sfondo il mercato. I bianconeri pensano al futuro, a come poter sostituire il portiere della Nazionale che tra un anno e mezzo, dopo i Mondiali di Russia, potrebbe anche voler tirare il fiato. Nel mirino, si sa, c'è il milanista, l'erede designato: quale il suo destino in rossonero? Raiola aspetta il closing, ascolta le offerte che non mancano, valuta con attenzione. La Juve c'è, si sa, ma la trattativa - quando eventualmente verrà tentata - non sarà comunque facile. Rinnovo o meno, in gioco ci sono interessi, passioni, rivalità. E soldi, tanti soldi. E allora, terza ipotesi (caldeggiata in Inghilterra), quella che porta a David De Gea. Il portiere spagnolo del Manchester United già del Real Madrid? Già prenotato? Diciamo naturalmente attratto dalla forza dei Blancos. Attenzione però a quella dei bianconeri. Una sfida in prospettiva. Con l'Inghilterra sempre nell'orbita juventina. Allegri verso la Premier, Cuadrado legato al Chelsea e ora De Gea...