Juve, parte l'asta per il gioiello Kean

30/07/2018

Poteva essere l'eroe dell'Europeo Under 19, ma Moise Kean è stato comunque uno dei grandi protagonisti della rassegna continentale in Finlandia. Di sicuro lo è stato per l'Italia, che, anche grazie i suoi 4 gol in cinque partite, ha sfiorato il titolo. Il futuro del 18enne attaccante, però, è ancora tutto da scrivere. Perché a oggi, il primo 2000 a segnare in Serie A non ha ancora una squadra. O meglio, la sua squadra, la Juve, non ha ancora deciso dove far crescere il suo talento. Lo scorso anno Kean giocò 19 partite con il Verona, realizzando quattro reti.