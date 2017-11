Juve, nel mirino c'è Romagnoli

13 novembre 2017

"Vogliamo rinforzare la difesa, faremo qualche colpo", parola di Beppe Marotta. Caldara non basta e l'obiettivo della Juventus è quello di puntellare il reparto orfano di Bonucci e con una carta d'identità ormai non più giovanissima. Tanti i nomi nella lista dell'ad bianconero tra cui spicca quello di Alessio Romagnoli. La Vecchia Signora, come da nostra esclusiva, aveva già provato a inserirlo nella trattativa Bonucci, ma il Milan aveva fatto muro.



Nella prossima estate, però, ci potrebbe essere un nuovo assalto della Juventus, riporta Tuttosport. Il classe 1995 di Anzio piace ad Allegri ed è ottimo per la politica adottata dal club di Torino. L'ex Roma risponde a tutti i parametri: giovane, forte e italiano. In più sotto la Mole sperano che il Milan non si qualifichi alla prossima Champions League per avere più margini di trattativa. Pagato 25 milioni di euro nel 2015 ai giallorossi, nel prossimo bilancio figurerà per solo 10 milioni. 30 milioni il valore attuale del giocatore, il che rappresenterebbe una buona plusvalenza per le casse rossonere. A favore anche del trasferimento il contratto in scadenza nel giugno 2020. Per il Milan non è sul mercato, ma un anno dopo Romagnoli potrebbe fare il percorso inverso rispetto a Bonucci.