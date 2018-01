Juve-Napoli, duello per Han: bianconeri favoriti, manca l'accordo col Cagliari

30 gennaio 2018

Dalla lotta per lo scudetto, al duello sul mercato. Juventus-Napoli non finisce mai, e dopo Matteo Politano i due club si sfidano anche per Kwang-Song Han. La Juve è da tempo sul 19enne nordcoreano del Cagliari (ma in prestito al Perugia) ma non è ancora riuscita a chiudere l'affare, e il Napoli si è fatto avanti per provare a strappare l'attaccante (7 gol in B, 9 in totale in questa stagione) ai rivali. La Juve comincia a temere un'altra beffa dopo che il Monaco gli ha soffiato baby Pellegri a pochi metri dal traguardo.