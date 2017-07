Juve-Matuidi, si stringe: Raiola incontra il Psg

31 luglio 2017

La Juve è al lavoro per aggiungere rinforzi importanti alla squadra di Allegri . I bianconeri sono concentrati in particolar modo sul centrocampo dove l'obiettivo numero uno è Matuidi , per il quale nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il Psg è l'agente Mino Raiola : la Juve vuole il giocatore il prima possibile. Intanto, per quanto riguarda Keita , va registrato il deciso inserimento del Napoli , che mette sul piatto 22 milioni.

Sistemare il centrocampo è ora la priorità di Marotta, che questa settimana vuole accelerare per Matuidi. L'offerta della Juve, considerato che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2018, è di 15 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta del Psg è pari a 25-30 milioni. Prima di stringere, i bianconeri valutano le alternative come ad esempio Emre Can del Liverpool, che però continua a dichiarare il giocatore incedibile.



Nel frattempo il Napoli tenta il sorpasso per quanto riguarda Keita, per cui la Juve ha già offerto circa 18 milioni di euro compresi i bonus. L'attaccante della Lazio è nel mirino anche dell'Inter, ma nelle ultime ore De Laurentiis - come riferito dal Corriere dello Sport - ha provato lo scatto decisivo: i partenopei mettono sul piatto 22 milioni di euro, mentre Lotito continua a chiederne 30. La volontà del giocatore, stuzzicato dalla Juve, avrà certamente il suo peso, ma i bianconeri ora dovranno fare i conti anche con il Napoli.