Juve-Matuidi, finalmente è fatta: in giornata a Torino. Poi tocca a Spinazzola

16 agosto 2017

Finalmente Blaise Matuidi. Sì, stavolta ci siamo: la trattativa per il centrocampista francese del Psg ha avuto la sua fumata bianca. Già più volte accostato ai bianconeri, il suo sbarco a Torino èatteso nel pomeriggio: sfumate tutte le altre piste (ultima quella che portava a Emre Can, blindato ieri sera da Klopp), Marotta si è così orientato decisamente sul giocatore transalpino, trovando in mattinata l'accordo con il club parigino.



Il Psg valutava Matuidi 25 milioni di euro. La trattativa, portata avanti da Mino Raiola, procuratore di Blaise, si è chiusa a 20 mln più bonus. Fondamentale la volontà del giocatore che già nei giorni scorsi si era convinto a vestire il bianconero, pronto a vivere da protagonista l'anno che porta ai Mondiali. Blaise svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, poi la firma su un triennale, pronto già per l'esordio in campionato contro il Cagliari.



Sistemato il centrocampo, la palla passa in difesa. Da risolvere, in tempi relativamente brevi, la questione Spinazzola. Per convivere l'Atalanta a cedere l'esterno richiesto da Allegri, la Juve è pronta a comprare Laxalt dal Genoa per poi girarlo ai nerazzurri, mettendo sul tavolo anche un ulteriore indennizzo economico di 2 milioni.



Per il capitolo "centrale", invece, restano tante le voci e le piste aperte,. Attenzione, dunque, anche a Garay. Il difensore del Valencia è un obiettivo dello Spartak Mosca di Carrera, ma la preferenza del giocatore, più che per la Premier russa sarebbe per la Serie A italiana. La Juve è vigile e presente.