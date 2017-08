Juve, Marotta: "Spinazzola resta all'Atalanta. Mercato chiuso"

30 agosto 2017

Non ci sarà dunque - così pare -neppure un intervento a centrocampo, un colpo last minute di rilievo, anche perchè da Marotta è arrivata la conferma che l'infortunio di Khedira non è grave. Così come non ci srà l'uscita di Asamoah nè l'ingresso sulla fascia di Spinazzola: "Quest'ultimo io lo definisco un caso umano perchè credo ogni che ragazzo che gioca a calcio, gioca con il sogno che poi spera si avveri di indossare la maglia magari della quale è tifoso o con la quale è cresciuto calcisticamente. Leonardo è cresciuto nel nostro settore giovanile, ha oggi questa opportunità di indossare la nostra maglia, ma forti di un impegno che noi abbiamo preso con l'Atalanta e che intendiamo rispettare, questa cosa non è fattibile. E quindi da una parte invito Spinazzola ad avere calma e tranquillità perchè la fiducia che la Juventus ha in lui vale anche l'anno prossimo. Dall'altra, invito Papu Gomez ad essere più responsabile perchè certi messaggi vanno interpretati e non solo letti e l'interpretazione è quella di un capitano di una squadra che richiama il proprio compagno a qualcosa che non ha fatto. Quindi credo si debbano fare forse anche corsi per capitani o quantomeno andare a imparare qualcosa da un capitano che lo è di fatto, che è Gigi Buffon".