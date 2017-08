Juve: Marotta "Howedes più di un'ipotesi"

24 agosto 2017

"Andre Gomes? È la stampa che ha approfondito, non noi: in questo momento non è un obiettivo - ha proseguito Marotta - Per il resto, per quanto riguarda il mercato, mancano ancora sei giorni: stiamo lavorando. La nostra rosa è già competitiva per gli obiettivi a cui deve ambire, non credo ci siano tante opportunità in questo momento: interverremo quasi sicuramente nel settore difensivo da qui alla fine del mercato, cerchiamo un difensore eclettico che possa fare sia l'esterno sia il centrale. Sul sorteggio: "Ogni girone nasconde delle insidie, l'importante è arrivare alle partite nel modo giusto. In questo momento il Barcellona sembra indebolito, ma è sempre il Barcellona e oltretutto bisogna aspettare che finisca il mercato per capire il potenziale reale che ha".