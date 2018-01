Juve, Marotta: "Faremo di tutto per Emre Can, Dybala resta senza dubbio"

17 gennaio 2018

L'amministratore delegato della Juve fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato bianconero, a partire da Emre Can: "E' un giocatore in svincolo e quindi il regolamento ci consente di allacciare i contatti con lui e con l'entourage - spiega a Sky -. La concorrenza è tanta, non sappiamo se vuole rinnovare con il Liverpool. E' un ottimo giocatore ed è un'opportunità, di sicuro faremo di tutto per portarlo a Torino. Nelle prossime settimane intensificheremo i contatti con lui". Nonostante le frizioni tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, invece, il portoghese non è una strada percorribile: "E' impossibile che la Juve possa arrivare a chiudere un'operazione del genere. Tutti vorrebbero Cristiano Ronaldo in squadra, ma bisogna confrontarsi con la realtà. In questo momento è impossibile per qualsiasi squadra italiana".



Marotta esclude anche il possibile addio di Marchisio e Dybala: "Marchisio è un giocatore importante, che ha avuto questo infortunio abbastanza serio. Noi dobbiamo allestire una rosa che non è composta da soli 11 giocatori e uno degli obiettivi è creare una forte competitività. Credo che sia Marchisio che Emre Can stiano bene nel centrocampo della Juve. Dybala? Resterà alla Juve senza dubbio. La Juve vende solo quando un giocatore chiede di essere ceduto". Un giocatore per il futuro potrebbe essere il nordcoreano Kwang-Song Han, attualmente in prestito al Perugia ma di proprietà del Cagliari, con cui a breve potrebbe essere chiuso l'affare: "Ci proveremo", promette Marotta.



Si parla anche del contratto tra la società e l'amministratore delegato: "Quello che conta è quello che si crea con la società e in questo caso con il presidente Andrea Agnelli. Tra di noi c'è un rapporto splendido, quindi credo che si possa continuare finché lo riterrà opportuno lui".