Juve, Marotta allontana Verratti: "Non possiamo fare follie"

17 febbraio 2017

Quanto ai rinnovi, oltre a quello di Dybala, si parla molto anche del futuro di Sami Khedira. "Rinnovo legato alle presenze per Khedira? Non so chi l’abbia detto, Khedira è un campione che ha vinto tanto. Al di là delle scadenze il destino è nella sua testa, affronteremo il discorso a tempo debito ma quando si tratta con questi giocatori bisogna capire se il giocatore ha ancora voglia di continuare. Noi siamo contenti di lui, quindi ben volentieri vorremmo continuare ma per il momento è un discorso che non esiste perché pensiamo al presente", è entrato nel dettaglio.



Per Dybala, invece, è solo questione di giorni: "Siamo in dirittura d’arrivo. Stiamo aspettando il suo entourage che torni dall’Argentina, dopo speriamo di chiudere il rinnovo: crediamo di farlo entro fine mese".