Juve, Marcos Alonso al Real Madrid può liberarti Marcelo

29/08/2018

Marcelo alla Juventus nella prossima stagione: di giorno in giorno si aggiungono pezzi al puzzle che vedrebbe l’approdo del terzino brasiliano a Torino nel giugno del 2019. Cristiano Ronaldo sta spingendo per avere con sé il terzino dopo gli anni vissuti insieme a Madrid ma prima i Blancos devono trovare un sostituto . Sostituto che potrebbe arrivare da Londra : stiamo parlando di Marcos Alonso che si sta mettendo molto in evidenza in questo inizio di stagione in Premier League al Chelsea di Sarri.

Florentino Perez, secondo quanto scrive Tuttosport, avrebbe già messo in conto di perdere Marcelo nella prossima stagione: in virtù di ciò starebbe anticipando le mosse per non farsi trovare impreparato nel mercato estivo del 2019. Sarebbero quindi già iniziati i contatti con il Chelsea per discutere dell’acquisto di Marcos Alonso, un pallino di Lopetegui, che viene valutato oltre 60 milioni di euro da Sarri. Gran parte del budget da investire sull’ex Fiorentina dovrebbe arrivare proprio dalla cessione di Marcelo alla Juventus dove ci sarebbe pronto ad aspettarlo Cristiano Ronaldo. "CR7 è il migliore del mondo, è chiaro che ci manca giocare con lui" ha detto qualche giorno fa il terzino brasiliano che ha già manifestato un po’ di mal di pancia per l’attuale gestione tecnica di Lopetegui che nell’ultima gara di campionato lo ha sostituito al 60’ della ripresa.