Juve, l'ultima giornata del mercato LIVE Marchisio ha ufficialmente rescisso con i bianconeri. Milinkovic-Savic e Rabiot per il futuro, Mavididi per l'Under 23

17/08/2018

Tempo reale

Il mercato in entrata della Juve è sostanzialmente chiuso. Marotta e Paratici pensano a Milinkovic-Savic e Rabiot, ma per la prossima stagione. In queste ore, invece, si lavora alla squadra Under 23. Ma è anche arrivata la notizia, un po' attesa, dell'addio a Marchisio.



CLAUDIO MARCHISIO HA RESCISSO Colpo di scena dell'ultima ora: Claudio Marhcisio e la Juve si separano. Il centrocampista bianconero, infatti, ha ufficialmente rescisso, consensualmente, il suo contratto. Ancora non si sa dove giocherà, ma su di lui c'era l'interesse di alcune squadre francesi come il Monaco. E' spuntata anche l'ipotesi Montreal Impact in Mls. I suoi numeri dicono tanto dei 25 anni di storia con la maglia della Signora: 389 partite ufficiali, 37 gol, sette scudetti, quattro Coppa Italia e tre Supercoppa italiana. Una bandiera.



Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus

Una vita in ⚪️⚫️ Per sempre in ⚪️⚫️

➡️ https://t.co/O6iRf4OXkV pic.twitter.com/GSVyvzGss4 — JuventusFC (@juventusfc) 17 agosto 2018

"E' DURA, MA PRIMA VIENE IL BENE DELLA JUVE" "Mille pensieri e mille immagini mi hanno accompagnato per tutta la notte. Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre". Così Claudio Marchisio saluta dopo 25 anni i tifosi della Juventus con un post su Instagram corredato da una foto che lo si trae bambino già in maglia bianconera. "In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio. Siete la parte più bella di questa meravigliosa storia, per questo motivo tra qualche giorno ci saluteremo in modo speciale. D'altronde l'8 non è altro che un infinito che ha alzato lo sguardo", ha concluso il centrocampista poco dopo l'annuncio della rescissione del contratto.



Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore.

Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. pic.twitter.com/AoNuiiZ2cS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 17 agosto 2018

MOISE KEAN RESTA. PER ORA Alla vigilia della sfida contro il Chievo, Max Allegri ha fatto il punto sul futuro del giovane talento bianconero Moise Kean: “O rimarrà alla Juventus o andrà all’estero. Non ci sono altre soluzioni”.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC Tutta concentrata sul colpo Cristiano Ronaldo, la Juve ha messo ben presto via ogni velleità per Sergej Milinkovic-Savic. Almeno per questa sessione di mercato. Marotta e Paratici, infatti, non hanno mollato il serbo della Lazio, gettando le basi per un accordo futuro con Lotito. Magari anche grazie a qualche cessione importante.

ADRIEN RABIOT Se Adrien Rabiot non dovesse rinnovare con il Psg il suo contratto in scadenza il prossimo giugno, allora la Juve sarebbe una seria candidata ad assicurarsi il giovane centrocampista francese. Non ora, per non inserirsi nel braccio di ferro tra giocatore e club, ma di sicuro per la stagione ventura.

STEPHY MAVIDIDI La Juve lavora in ottica futuro e molte attenzioni sono concentrate sulla neonata squadra Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. L'ultimo arrivo risponde al nome di Stephy Mavididi, attaccante classe 1998 strappato all'Arsenal.

MIRALEM PJANIC Arrivano conferme sul prossimo rinnovo del contratto di Miralem Pjanic. Il centrocampista tra la settimana prossima e l'inizio di settembre firmerà il prolungamento con un importante adeguamento del contratto: oltre 6 milioni di euro più premi fino al 2022.

