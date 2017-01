Juve, l'agente di Evra: "Deciderà entro dieci giorni"

16 gennaio 2017

"Evra deciderà nell'arco di una settimana, dieci giorni". Parole del suo agente Federico Pastorello. Il francese della Juve sta valutando il suo futuro. "Non c'è alcun tipo di contrasto con il mister e la società alla base di questa riflessione - ha detto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento - Se rimane in Italia è alla Juve, lui ha sempre avuto un amore incondizionato per la Premier League e l'idea di tornare in Inghilterra lo ispira".