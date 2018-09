Juve, Khedira rinnova fino al 2021: "Per noi è fondamentale"

12/09/2018

"Continuiamo a fare la storia bianconera": con queste parole Sami Khedira ha annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2021 con la Juventus. Spazzate via dunque le ipotesi di un addio a fine stagione per il centrocampista tedesco, 31 anni: sarebbe andato a scadenza a giugno e le voci di un suo possibile approdo in Mls erano tante. Arriva invece il rinnovo.