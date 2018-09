Juve, Khedira rinnova fino al 2021: "Ora la Champions"

12/09/2018

"Continuiamo a fare la storia bianconera": con queste parole Sami Khedira ha annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 2021 con la Juventus . Spazzate via dunque le ipotesi di un addio a fine stagione per il centrocampista tedesco, 31 anni: sarebbe andato a scadenza a giugno e le voci di un suo possibile approdo in Mls erano tante. Arriva invece il rinnovo.

"ORA VINCIAMO LA CHAMPIONS"

Dopo il rinnovo, breve intervista di Khedira a JTV: "Dopo il Real Madrid volevo una nuova sfida, ho trovato la Juventus e sono molto felice: ho intenzione di restare a lungo, ecco perché ho firmato fino al 2021". Il tedesco non si nasconde: "Spero che attraverso il lavoro vinceremo la Champions League: dopo scudetto e coppa Italia la nostra intenzione è trionfare anche in Europa, per vincere serve qualcosa di speciale e non è automatico nonostante Cristiano Ronaldo". Poi elogio ad Allegri: "Una delle persone più intelligente incontrate nel calcio, non si vincono per caso tanti trofei. Persona in gamba, intelligente e preparata dla punto di vista tattico: sa quando si lavor aintensamente e quando essere più rilassato".