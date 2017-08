Juve, il giorno di Höwedes: Khedira lo esalta

29 agosto 2017

A Torino è il giorno di Benedikt Höwedes. Se non dovessero insorgere intoppi dell'ultimo momento, in giornata Marotta dovrebbe chiudere la trattativa con lo Schalke. Il giocatore poi è atteso mercoledì in Italia per le visite e la firma. Un rinforzo importante per Allegri, che potrà così contare su un prezioso jolly difensivo. Colpo fortemente caldeggiato anche dal compagno di nazionale Khedira: "Höwedes è un leader, dà sempre tutto. E può giocare in più ruoli".