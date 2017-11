Juve, il figlio di Thuram nel mirino

17 novembre 2017

La Juve, sempre vigile sul mercato e in particolare quando si tratta di giovani talenti, ha messo nel mirino il baby Khephren Thuram, 16enne figlio dell'ex difensore bianconero Lilian. Marotta sta lavorando sottotraccia per capire i margini di trattativa con il Monaco, proprietario del cartellino, e in estate potrebbe poi farsi sotto con decisione per portarlo a Torino anche se i monegaschi, al momento, non hanno intenzione di cederlo.

Khephren Thuram è nato il 16 marzo 2001 ed è già stato promosso nell'Under 19 del Principato, oltre ad aver esordito anche nella Youth League. In Francia - dove è considerato uno dei giovani di maggiore prospettiva - in molti sono pronti a scommettere che possa essere l'erede di Patrick Vieira, visto che per fisico e modo di stare in campo ricorda proprio l'ex Arsenal, Juve e Inter. E così come Vieira e il padre Lilian, il baby Thuram sembra destinato a transitare in Italia, pronto per spiccare il volo.