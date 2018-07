Juve, il Chelsea fa sul serio per Higuain, Rugani e Pjanic

26/07/2018

Nelle prossime ore la Juventus attende lo sbarco a Milano , sede del mercato, del Chelsea . La potente Marina Granovskaia è pronta a trattare, mandata da Roman Abramovich , per tre giocatori bianconeri. Per Higuain e Rugani ci sono sul piatto 100 milioni di euro , ma nelle ultime ore il magnate russo sta pensando a Pjanic , nonostante in rosa come regista ci sia già Jorginho . Per il bosniaco servono altri 100 milioni.

Il Chelsea vuole a tutti i costi soddisfare le richieste di Maurizio Sarri e consegnargli una squadra in grado di poter lottare per la Premier e l'Europa League. Con Rugani l'accordo c'è già sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione: se Massimiliano Allegri si priverà di lui, allora non manderà via anche Caldara, in trattativa col Milan per il ritorno di Bonucci. "L'interesse per Rugani del Chelsea c'è, ma al di là delle cifre c'è una questione tecnica. La Juventus né il giocatore hanno mai detto di volere la cessione. L'operazione con il Chelsea è slegata da Higuain, ogni operazione ha un costo e dinamiche diverse. I due giocatori, poi, possono portare plusvalenze diverse. Rugani è tranquillo e contento, è in ritiro e pensa alla Juventus", le parole di Davide Torchia, agente del difensore, a Radio Sportiva. Rossoneri spettatori anche per quanto riguarda Higuain. L'argentino è stato chiesto da Leonardo a Beppe Marotta, ma anche questa è una trattativa che si intreccia con le strategie di mercato del Chelsea (che, però, poi potrebbe liberare Morata, altro pallino del dirigente brasiliano).



Capitolo Pjanic: nonostante le smentite di Pep Guardiola, il Manchester City sogna il centrocampista bosniaco. Abramovich per questo vuole fare uno sgarbo ai rivali e chiedere informazioni alla Juventus anche per lui. Si prospetta una mega offerta che sfiora i 200 milioni di euro per i tre giocatori. I bianconeri virebbero così su Milinkovic-Savic della Lazio. Claudio Lotito attende una proposta faraonica che superi i 120 milioni. E' tutto in divenire, ma già nelle prossime ore tutti i pezzi del puzzle potrebbero andare al loro posto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.