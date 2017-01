Juve, idea Milinkovic-Savic per il centrocampo

2 gennaio 2017

Non poco, anche perché gli altri papabili viaggiano su cifre identiche, se non inferiori. E se Gagliardini sembra ormai perso, la strada più percorribile pare essere quella che porta a Luiz Gustavo. Il brasiliano del Wolfsburg potrebbe essere ceduto in prestito e avrebbe il vantaggio di poter essere schierato in Champions League. Al contrario di N'Zonzi, sul quale c'è la concorrenza forte di Arsenal, Chelsea e Manchester City, pronte a scatenare un'asta a suon di milioni. Per il francese, così come per Tolisso, ci sarebbero comunque stati i primi contatti con degli intermediari.



Intanto, la Juve deve anche pensare a difendersi da alcuni assalti. Dybala a parte, a fare gola è anche Mario Mandzukic, richiesto, guarda caso, dalla Cina. Marotta avrebbe respinto un'offerta da 28 milioni di euro da parte del Tianjin di Cannavaro, che proponeva anche un quadriennale da 7,5 milioni annui al giocatore. Per adesso è arrivato un secco "no" da entrambe le parti, ma non è detto che da Oriente tornino all'assalto con un "ritocchino".