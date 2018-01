Juve: i tifosi "Marchisio non si tocca". Pressing su Pellegrini

16 gennaio 2018

" Marchisio non si tocca. Resta con noi". Così recita lo striscione esposto dai tifosi della Juve all'esterno di Vinovo. Un chiaro messaggio nel confronti del Principino, che a giugno potrebbe lasciare Torino per giocare con più continuità. Magari nella Mls. "Qualsiasi cosa ci riserverà il futuro...", la frase sibillina postata un paio di giorni fa dal centrocampista su Instagram. Intanto la Juve avrebbe già messo le mani su Pellegrini della Roma.

Uno dei nomi che piacciono molto alla Juve per il centrocampo del futuro è quello di Bryan Cristante dell'Atalanta. I rapporti con il club bergamasco sono molto buoni ma la richiesta per il giocatore ex Milan e Benfica, si aggira intorno ai 35 milioni di euro: cifra considerata troppo alta. Ecco perchè nelle ultime ore i dirigenti bianconeri avrebbero aumentato il pressing su Pellegrini, classe 1996, che ha una clausola rescissoria di 25 milioni pagabili in due rate, incrementabile a 28 in base alle presenze. Secondo il Corriere ci sarebbe già un'intesa con il procuratore del giocatore. Pellegrini piace anche in Premier League. Sulle sue tracce ci sono anche City, United e Chelsea.